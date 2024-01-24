Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за нескольких факторов. Об этом написали в статье испанской газеты ABC.

Газета полагает, что Зеленский находится в сложной ситуации из-за того, что терпит неудачу в конфликте с Россией. Более того союзники Украины устали, а коррупция в стране процветает, отметили журналисты. Также авторы напомнили о разногласиях президента с военным руководством Украины.

В статье отметили, что усугубило положение украинских властей появление других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Авторы статьи написали, что зависимость Киева от поддержки западных союзников оказалась под угрозой, потому что США и Евросоюз столкнулись с проблемами в выделении помощи. Издание отметило, что украинский лидер в отчаянии ждет благоприятного изменения в международной обстановке. Также газета предположила, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт с Россией перестал привлекать внимание международного сообщества.

Ранее Медведчук заявил, что попытки Зеленского монополизировать народ Украины потерпят крах.