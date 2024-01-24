Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Испанская газета рассказала об отчаянном положении украинских властей

ABC: власти Украины в отчаянии из-за неудач в СВО и усталости союзников

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за нескольких факторов. Об этом написали в статье испанской газеты ABC.

Газета полагает, что Зеленский находится в сложной ситуации из-за того, что терпит неудачу в конфликте с Россией. Более того союзники Украины устали, а коррупция в стране процветает, отметили журналисты. Также авторы напомнили о разногласиях президента с военным руководством Украины.

В статье отметили, что усугубило положение украинских властей появление других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Авторы статьи написали, что зависимость Киева от поддержки западных союзников оказалась под угрозой, потому что США и Евросоюз столкнулись с проблемами в выделении помощи. Издание отметило, что украинский лидер в отчаянии ждет благоприятного изменения в международной обстановке. Также газета предположила, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт с Россией перестал привлекать внимание международного сообщества.

Ранее Медведчук заявил, что попытки Зеленского монополизировать народ Украины потерпят крах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами