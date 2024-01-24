В Германии объяснили требования Украины поставить оружие проблемами ВСУ

Заявления украинского руководства о поставках нового оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут быть связаны с проблемами на фронте. Таким мнением с Die Welt поделилась председатель комитета бундестага по обороне Мария-Агнес Штрак-Циммерманн.

Так она прокомментировала высказывания главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поставках оружия ВСУ западными странами. По мнению Штрак-Циммерманн, недовольство украинских властей европейскими странами связано с проблемами украинской армии на фронте и потребностью в вооружении.

Депутат призвала западные государства сделать все необходимое для обеспечения Украины военной помощью. При этом она указала, что оборонная промышленность Европы только увеличивает темпы производства.

«Это оружие не на сегодня. Суть в том, что мы не можем произвести сегодня столько оружия, сколько требуется Украине», — заключила она.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров на «Рамштайне» призвал нарастить поставки для Вооруженных сил Украины со стороны западных стран.

Ранее генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.