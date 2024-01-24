Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии объяснили требования Украины поставить оружие проблемами ВСУ

Депутат Штрак-Циммерманн: Украина требует оружие из-за проблем в армии

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Заявления украинского руководства о поставках нового оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут быть связаны с проблемами на фронте. Таким мнением с Die Welt поделилась председатель комитета бундестага по обороне Мария-Агнес Штрак-Циммерманн.

Так она прокомментировала высказывания главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поставках оружия ВСУ западными странами. По мнению Штрак-Циммерманн, недовольство украинских властей европейскими странами связано с проблемами украинской армии на фронте и потребностью в вооружении.

Депутат призвала западные государства сделать все необходимое для обеспечения Украины военной помощью. При этом она указала, что оборонная промышленность Европы только увеличивает темпы производства.

«Это оружие не на сегодня. Суть в том, что мы не можем произвести сегодня столько оружия, сколько требуется Украине», — заключила она.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров на «Рамштайне» призвал нарастить поставки для Вооруженных сил Украины со стороны западных стран.

Ранее генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами