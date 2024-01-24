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В Госдуме считают, что пришло время признать Украину государством-террористом

Депутат Белик: пора начать процедуру признания Украины государством-террористом

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Белик после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Корачанском районе Белгородской области заявил, что пора начать процедуру признания Украины государством-террористом. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

По данным российского Минобороны, на борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. Инцидент произошел около 11:00 мск.

Ранее «Стана.ua» писала, что украинские СМИ, которые со ссылкой на ВСУ сообщали, что самолет был сбит украинскими военными, уже удаляют эту информацию. В Минобороны Украины заявили, что «еще выясняют информацию».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что Вооруженные силы Украины сбили самолет Ил-76 тремя ракетами.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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