В Вильнюсе предложили перенести в Литву производство БПЛА для Украины

Глава Комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас предложил перенести производство украинских дронов в Литву. Слова Касчюнаса приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Технологии беспилотников развиваются очень сильно. И было бы хорошо частично перенести украинский опыт и украинское производство в Литву. Чтобы иметь возможность двигаться вперед в соответствии с последними технологическими тенденциями», — заявил Касчюнас.

Глава комитета добавил, что Союз стрелков Литвы уже делает и ремонтирует беспилотники для ВСУ, а также занимается подготовкой операторов БПЛА.

До этого глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс отправляет Украине военную продукцию, которая не прошла тестирование, так как в Литве ее негде тестировать.

Ранее сообщалось, что на Украине признают бесперспективность прорыва в этом году.