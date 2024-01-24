Посол Германии посчитал маловероятной войну между РФ и НАТО

Начало вооруженного противостояния между РФ и НАТО маловероятно. Об этом заявил немецкий посол в Москве Александр Граф Ламбсдорфф. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал «план» нападения российских войск на восточный фланг Альянса. До этого соответствующий материал опубликовала газета Bild со ссылкой на некий «секретный документ» Вооруженных сил Германии.

«Да, конечно», — сказал Ламбсдорфф в ответ на вопрос журналистов, считает ли он маловероятной войну между РФ и НАТО.

При этом посол подчеркнул, что не знает, как в распоряжении журналистов оказался упомянутый «секретный документ». В то же время дипломат обратил внимание на теоретический характер описанных в нем сценариев и указал, что Берлин не ожидает их воплощения в реальность. Более того, Ламбсдорфф посоветовал читать статьи Bild с определенной долей сомнения.

В конце он обратил внимание, что в материале издания речь идет о документе с различными сценариями развития событий. Подобные планы разрабатывают все военные ведомства в мире, включая российское, заверил дипломат.

Посол добавил, что такие вещи должны оставаться внутри министерств обороны. Если они становятся достоянием общественности, то провоцируют «опасения и нервозность» среди людей, резюмировал дипломат.

Ранее в НАТО оценили возможность нападения на союзников со стороны РФ.