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Нетаньяху считает членов движения ХАМАС «новыми нацистами»

Нетаньяху назвал членов ХАМАС новыми нацистами

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальной сессии, посвященной 75-летию со дня создания парламента в Иерусалиме, заявил, что боевые действия с палестинским движением ХАМАС являются «войной за наш дом» для жителей Израиля, бои должны закончиться искоренением агрессии «новых нацистов». Слова главы израильского кабмина приводит газета Times of Israel.

«Это война за наш дом. Она должна закончиться искоренением агрессии и зла новых нацистов. Тот, кто напал с изнасилованием и убийством, своими руками навлек на себя невиданные разрушения», — заявил Нетаньяху.

По его словам, Израилю необходимо продолжать боевые действия до тех пор, пока не добьется «полной и абсолютной» победы. Премьер Израиля добавил, что сегодня «в нашем парламенте в Иерусалиме мы видим картину победы».

Нетаньяху подчеркнул, что не существует никаких компромиссов по вопросам, которые касаются гарантий существования Израиля «и нашего будущего для поколений».

До этого неназванный высокопоставленный израильский чиновник опроверг сообщения о прорыве в переговорах с палестинским движением ХАМАС по заложникам.

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