Премьер Словакии Фицо приехал на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в украинский Ужгород на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что в ходе этих переговоров Фицо сообщит украинским властям о прекращении военной помощи со стороны Словакии.

Шмыгаль в социальных сетях отмечал, что рассчитывает на «конструктивный и практичный диалог». Однако Фицо накануне заявлял, что на этой встрече сообщит коллеге о том, что Братислава прекратит военную помощь Киеву и выступит против в отношения его планов присоединиться к НАТО.

Премьер Словакии также указывал, что если говорить о планах вступления Украины в Европейский союз, то Киев «должен выполнять условия», которые предъявляются ко всем государствам-кандидатам. Также словацкий премьер подчеркнул, что «Украина находится под полным контролем и влиянием Соединенных Штатов».

Накануне вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что огромная помощь Украине со стороны Словакии ведет только к нищете.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.