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Президент Чехии усомнился в возвращении Украиной потерянных территорий

Aktualne.cz: президент Чехии Павел сомневается в возвращении Украиной территорий

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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет добиться восстановления контроля над утраченными во время конфликта с Россией территориями. Об этом сообщает портал aktualne.cz.

«Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории», — сказал Павел.

По мнению политика, Россия «безусловно, не является легким или слабым противником». При этом Чехия должна способствовать достижению Украиной максимально возможного результата по возвращению территорий и сохранению «поддержки демократического мира».

Недавние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова вести переговоры с Украиной в случае устранения с политической сцены ее нынешнего руководства Петр Павел назвал «верхом высокомерия». По мнению президента Чехии, условия для мирных переговоров могут возникнуть только тогда, когда ни одна из сторон конфликта не сможет продвинуться дальше в достижении своих целей.

23 января сообщалось, что Чехия и Дания договорились о сотрудничестве по вопросу помощи Украине.

21 декабря в Чехии сообщили, что страна получает выгоду от конфликта на Украине.

Ранее в Чехии собрались платить украинским беженцам за возвращение на родину.

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