На Западе, в том числе и в Германии, стали забывать о событиях на Украине и проблемах ВСУ, уже едва ли кто-то обращает внимание на проблемы Киева. Об этом заявил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

«Если не был на Украине несколько недель, забываешь эти ужасы, взрывы, опасность… Это то, что происходит сейчас в Германии и на всем Западе. Почти два года войны, но едва ли кто-либо вздрагивает, когда говорят о погибших и раненых на Украине», — заявил журналист.

Он признал факт того, что украинским войскам не хватает боеприпасов. По его словам, при температуре ниже нуля ВСУ «не могут обороняться в окопах». По мнению Ронцхаймера, «Украине нужна помощь сейчас».

До этого он заявлял, что вооруженные силы Украины оказались в патовой ситуации из-за дефицита снарядов и усталости солдат. Корреспондент отметил, что ему довелось лично побывать в Киеве и встретиться с украинскими военными на фронте. По его словам, для ВСУ ситуация на поле боя «крайне драматичная».

В свою очередь, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщал, что вооруженные силы РФ прорвали оборону украинских войск на некоторых участках фронта в районе Донецка.

Ранее способность ВСУ провести новое контрнаступление поставили под сомнение.