В Латвии рассказали, сколько будет строиться линия обороны Балтии на границе с РФ

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что строительство линии обороны Балтии на территории страны может длиться ближайшее десятилетие. Его слова приводит Delfi.

Спрудс признал, что затраты на укрепление границы НАТО и России будут значительными.

По его словам, уже произведены предварительные расчеты стоимости строительства оборонительной линии, однако они еще будут уточняться. Необходимо сбалансировать эти расходы с другими финансовыми потребностями страны, отметил Спрудс.

«Конечно, финансовый ресурс здесь немаловажен, поскольку есть и другие важные сферы. Мы говорим о значительных суммах. План есть на несколько лет вперед, в котором конкретно определены мероприятия, каким образом мы введем этот план. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, в которое будет происходить строительство и укрепление», — сказал министр обороны Латвии.

В то же время он уточнил, что договор между странами Балтии не означает, что все государства начнут синхронное строительство оборонительных линий.

До этого Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с РФ. 19 января в Риге состоялась встреча глав военных ведомств трех стран. По итогам переговоров стороны подписали договор о создании на своих границах охранной зоны, которая будет состоять из различных укреплений.

Ранее в Эстонии заявили, что у европейских стран есть пять лет на подготовку к угрозе со стороны РФ.