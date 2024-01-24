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В Латвии рассказали, сколько будет строиться линия обороны Балтии на границе с РФ

Глава МО Латвии: строительство линии обороны Балтии может длиться десятилетия

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Ints Kalnins/Reuters

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что строительство линии обороны Балтии на территории страны может длиться ближайшее десятилетие. Его слова приводит Delfi.

Спрудс признал, что затраты на укрепление границы НАТО и России будут значительными.

По его словам, уже произведены предварительные расчеты стоимости строительства оборонительной линии, однако они еще будут уточняться. Необходимо сбалансировать эти расходы с другими финансовыми потребностями страны, отметил Спрудс.

«Конечно, финансовый ресурс здесь немаловажен, поскольку есть и другие важные сферы. Мы говорим о значительных суммах. План есть на несколько лет вперед, в котором конкретно определены мероприятия, каким образом мы введем этот план. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, в которое будет происходить строительство и укрепление», — сказал министр обороны Латвии.

В то же время он уточнил, что договор между странами Балтии не означает, что все государства начнут синхронное строительство оборонительных линий.

До этого Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с РФ. 19 января в Риге состоялась встреча глав военных ведомств трех стран. По итогам переговоров стороны подписали договор о создании на своих границах охранной зоны, которая будет состоять из различных укреплений.

Ранее в Эстонии заявили, что у европейских стран есть пять лет на подготовку к угрозе со стороны РФ.

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