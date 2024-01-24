В Кремле прокомментировали отрицание Францией наличия наемников на Украине

Москва настаивает на том, что у нее есть информация о наличии французских наемников на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы все-таки настаиваем на том, что обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть в Украине, французские наемники. И мы также обращаем внимание на заявление французских представителей о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обращении Госдум к национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в конфликте на Украине.

По его словам, российская сторона сожалеет из-за участия французских наемников в конфликте и считает, что Франции следует «бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие во многих преступных деяниях» Украины.

17 января ВС РФ в Харькове нанесли удар по зданию, в котором находились в том числе французские наемники. Позднее в минобороны Франции заявили, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с вооруженными силами страны и военными институтами. 22 января в Госдуму внесли проект обращения к национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.