В Кремле прокомментировали указ Путина о федеральном кадровом резерве для госслужбы

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал указ президента России Владимира Путина о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе.

По словам Пескова, в эти списки войдут те чиновники, которые захотят пройти необходимые программы совершенствования своих знаний.

«Этот указ идет в развитие системы государственного кадрового резерва, постоянно совершенствуется. Это живой механизм, он адаптируется под постоянно меняющиеся потребности времени», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Согласно указу, федеральный кадровый резерв — это группа квалифицированных лиц, которые могут замещать высшие группы должностей государственной службы. Назначить или освободить лиц от должностей могут президент или правительство.

Кандидаты в федеральный кадровый резерв должны соответствовать определенным требованиям и предоставлять информацию о своих доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах. Лица с дисциплинарными взысканиями, не прошедшие военную службу по призыву или имеющие гражданство другой страны, не могут стать кандидатами.

Ранее Путин присвоил почетные звания воинским формированиям.