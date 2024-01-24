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Россия перестала рассматривать Швейцарию как посредника в разрешении конфликтов

Посол Гармонин: РФ больше не рассматривает Швейцарию в качестве посредника

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Посольство РФ в Швейцарской Конфедерации

Российская Федерация больше не может рассматривать Швейцарию как посредника при разрешении конфликтов из-за ее антироссийской политики. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Дипломат напомнил, что швейцарская сторона последовательно поддерживает антироссийский курс западных государств. Конфедерация ввела все те же санкции, что и Евросоюз, а также выступает за суд на руководством России. Все это, говорит Гармонин, а также нежелание учитывать точку зрения РФ, лишает Швейцарию статуса нейтрального государства и возможного посредника.

До этого глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Во время переговоров министр объяснил швейцарскому лидеру, что «минус» на «плюс» в дипломатии не работают, и призвал конфедерацию вернуться к нейтральной позиции.

23 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет.

Ранее в России раскритиковали заявления МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине.

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