Россия перестала рассматривать Швейцарию как посредника в разрешении конфликтов

Российская Федерация больше не может рассматривать Швейцарию как посредника при разрешении конфликтов из-за ее антироссийской политики. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Дипломат напомнил, что швейцарская сторона последовательно поддерживает антироссийский курс западных государств. Конфедерация ввела все те же санкции, что и Евросоюз, а также выступает за суд на руководством России. Все это, говорит Гармонин, а также нежелание учитывать точку зрения РФ, лишает Швейцарию статуса нейтрального государства и возможного посредника.

До этого глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Во время переговоров министр объяснил швейцарскому лидеру, что «минус» на «плюс» в дипломатии не работают, и призвал конфедерацию вернуться к нейтральной позиции.

23 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет.

Ранее в России раскритиковали заявления МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине.