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Американский полковник отказался считать РФ угрозой для США

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: РФ не является угрозой для США

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что РФ не представляет никакой угрозы для его страны. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, главная проблема США находится у них «дома». Речь идет о людях, от которых исходит наибольшая опасность для государства и которые все равно занимают «выборные» должности в американском правительстве.

В конце Макгрегор отметил, что подобная ситуация является «ужасной» для страны.

23 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство организации пока не видит угрозы со стороны РФ для кого-либо из союзников. Как он сказал, в данный момент Альянс внимательно следит за действиями российского правительства и усиливает свое присутствие на «восточном фланге» на случай возможного нападения.

До этого американский полковник Дуглас Макгрегор обратил внимание на сдержанную реакцию РФ на провокации со стороны США. Он указал, что Вашингтону и их союзникам нужно радоваться терпению Москвы.

Ранее экс-разведчик США от лица американцев извинился перед россиянами за конфликт на Украине.

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