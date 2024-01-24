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В Германии подняли вопрос о случаях порчи и кражи флагов Украины

Депутат бундестага Янич поднял вопрос о случаях порчи флагов Украины и Израиля

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Markus Schreiber/AP

Депутат бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Янич поднял вопрос, сколько было расследовано случаев порчи либо кражи в стране ряда флагов, в частности Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Парламентарий задался вопросом, в скольких случаях в прошлом году департаменты госбезопасности полиции Германии на федеральном и региональном уровнях занимались расследованием нанесения ущерба радужному флагу (символ ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) — прим. ред.), флагам Израиля и Украины.

Слова Янича прокомментировала статс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер. Она заявила, ответить на эти вопросы очень сложно из-за технических причин, поскольку при поиске в базе МВД ФРГ по ключевым словам, в частности, «флаг» или «знамя» в сочетании с «радуга», «Израиль» или «Украина» потребуется несколько сотен рабочих часов. Поэтому такой способ не подходит для ответа на письменный вопрос, обратила внимание Шварцелюр-Зутер.

Ранее сообщалось, что в Эстонии возмутились наличием российских флагов на заправках.

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