Президент Молдавии Майя Санду ведет курс на разрыв отношений со стратегическими партнерами и на сотрудничество с Западом, который несет угрозу войны. Об этом говорится в заявлении оппозиционной молдавской партии «Возрождение», опубликованном в Telegram-канале партии.

«Режим Санду продолжает разрывать отношения со стратегическими партнерами и готов сотрудничать с теми, кто несет нам угрозу войны. Еще 9 соглашений в рамках СНГ собираются денонсировать на заседании правительства 24 января… Правящий режим, не думая о последствиях, слепо действует по указке Запада, ставя под угрозу будущее своих граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемая «европейская мечта» Санду лишает Молдавию «не только суверенитета, но и качественной медицины, образования, безопасности».

До этого в партии заявляли, что экономика Молдавии находится в кризисе, высокие цены на энергоресурсы в стране сделали нерентабельным промышленное производство, которое за последние два года упало более чем на 10%.

Ранее сообщалось, что в Молдавии может появиться министр, ответственный за евроинтеграцию.