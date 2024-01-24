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Стало известно имя нового главы МИД Молдавии

Новым главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой

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Михай Карауш/РИА Новости

Новым министром иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента Михай Попшой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера Молдавии Дорина Речана.

«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», — поделился Речан.

До этого глава МИД страны Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.

По его словам, за 2,5 года министерству иностранных дел удалось сделать много хорошего.

Журналисты предполагали, что место Попеску в МИД Молдавии займет вице-спикер парламента Михай Попшой. Но эти слухи опровергал глава администрации президента республики Адриан Бэлуцэл.

Оппозиционная молдавская партия «Возрождение» сообщала, что экономика Молдавии находится в кризисе, высокие цены на энергоресурсы в стране сделали нерентабельным промышленное производство, которое за последние два года упало более чем на 10%.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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