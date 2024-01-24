Политолог: судьба выборов в США решается на Ближнем Востоке

Судьба выборов в США решается не на праймериз Республиканской партии, а на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, напомнив, что маршруты через Красное море ограничены для всех кораблей кроме российских и китайских.

«При желании можно сказать, что хуситы выбирают президента США. Потому что демократы совершенно точно не смогут победить на выборах, если американский флот не вернется домой с победой», — отметил Перла.

Он допустил, что стратегия США будет заключаться в затягивании войны на Ближнем Востоке, чтобы о поражении Вашингтона можно было объявить после президентских выборов.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Издание Financial Times писало, что Соединенные Штаты просили Китай повлиять на Иран, чтобы он потребовал от хуситов прекратить обстрелы коммерческих судов в Красном море, однако не заметили помощи со стороны Пекина.

Ранее на Западе заявили, что Британия и США попали в ловушку в Красном море.