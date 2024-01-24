Решение Турции допустить Швецию в НАТО связали с тайными договоренностями

Решение членов турецкого парламента ратифицировать членство Швеции в НАТО не стало неожиданностью — оно долгое время затягивалось лишь из-за желания Турции заставить Запад пойти на различные уступки, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Какие именно решения смог «продавить» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, со временем выяснится, заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Политолог напомнил, что Турция с самого начала выдвигала ряд условий для согласия на допуск Швеции в НАТО. В числе прочего в Швеции вынуждены были изменить внутреннее законодательство, приняв закон о преступности сжигания священных книг и реликвий. Однако даже на фоне уступок со стороны шведских властей Турция свое окончательное решение откладывала из-за США, отметил Станкевич.

«Дело в том, что Соединенные Штаты уже произвели целую партию истребителей F-35 по заказу Турции и держат эти истребители в ангаре, хотя Турция за все заплатила», — объяснил он.

По мнению эксперта, решение Турции означает, что в этой сфере достигнута договоренность, о которой станет известно позднее.

«Ничего неожиданного в этом решении нет, оно ожидалось. Осталось только выяснить, как много уступок сумел получить Эрдоган за это давно обещанное политическое действие», — добавил Станкевич.

После Турции единственной страной, которая пока препятствует вступлению Швеции в НАТО, остается Венгрия, однако, по мнению специалиста, это не продлится долго.

«Принципиальных возражений у Венгрии нет, решение будет в пользу приема Швеции — это уже очевидно. Идут закулисные маневры по поводу денег», — убежден эксперт.

Напомним, Парламент Турции накануне одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений. Теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее на решение Турции о допуске Швеции в НАТО отреагировал Совфед.