Попытки властей Украины фактически монополизировать не только страну, но и ее народ не увенчаются успехом. Такое мнение на своей колонке в «Смотрим.ру» выразил бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне глава движения «Другая Украина».

Политик прокомментировал попытку Украину оказать влияние на Сербию с тем, чтобы она закрыла представительство «Другой Украины» на своей территории, ссылаясь на то, что название «Украина» принадлежит украинцам и движение якобы продвигает «антиукраинский сценарий».

По мнению Медведчука, антиукраинский сценарий популяризует не общественное движение, а «режим Зеленского». Он подчеркнул, что «Другая Украина» защитит право украинцев не воевать за «преступный режим».

Оппозиционер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет закрепить за собой право не только на название страны, но и на украинских граждан как на личную собственность. Медведчук утверждает, что посылая людей на поле боя, украинский лидер зарабатывает миллиарды.

«Украина не ограничивается режимом Зеленского. Более того, она близка к тому, чтобы перевернуть эту позорную для нее страницу истории и войти в новый период для украинского народа. И этот период традиционно будет связан с Россией», — подытожил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук призвал украинцев примкнуть к России.