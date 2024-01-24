Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ

Большое количество приглашений на выборы президента РФ от имени Совета Федерации России отправлены международным наблюдателям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«От имени Совета Федерации мы уже направляли большое количество приглашений. И уверены, что они найдут отклик», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Совфед заинтересован в том, чтобы для наблюдения за выборами в Россию приехали и зарубежные парламентарии и иностранные эксперты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока еще не принял решение, в каком формате будет голосовать на президентских выборах.

До этого сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ 24 января рассмотрит формы избирательного бюллетеня на выборах президента и рекомендации для голосования за рубежом.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.