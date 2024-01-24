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В Британии испугались победы правых на выборах в Европарламент

Guardian: победа правых на выборах в Европарламенте может изменить повестку ЕС

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AP

Популистские «антиевропейские» силы могут добиться больших успехов на предстоящих выборах в Европейский парламент, что сместит баланс вправо и поставит под угрозу ключевые элементы повестки дня в ЕС. Об этом пишет The Guardian.

«Опросы во всех 27 странах — членах ЕС в сочетании с моделированием того, как национальные партии выступали на прошлых выборах в Европейский парламент, показывают, что радикальные правые партии находятся на пути к первому месту в девяти странах, включая Австрию, Францию и Польшу», — говорится в тексте.

Также правые партии могут занять второе или третье место еще в девяти странах, включая ФРГ, Испанию, Португалию и Швецию. Такое развитие событий может привести к появлению коалиции правого большинства, состоящую из христианских демократов, консерваторов и радикально правых членов Европарламента, говорится в тексте.

Политологи Саймон Хикс и Кевин Каннингем в беседе с Guardian отметили, что эти данные должны послужить сигналом тревоги для европейских политиков относительно того, что поставлено на карту.

По их мнению, последствия голосования будут далеко идущими и Европейский парламент может заблокировать законы о «зеленом соглашении» Европы и занять более жесткую позицию в других областях суверенитета ЕС, включая миграцию, расширение и поддержку Украины.

До этого глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выразил беспокойство, что на предстоящих выборах в Европейский парламент избиратели могут поддержать правые популистские партии из-за страха перед неизвестностью и военных конфликтов.

Ранее в Венгрии предрекли ЕС превращение в империю крайних либералов.

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