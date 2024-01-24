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В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Косачев: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО

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Francois Lenoir/Reuters

Турция, которая ратифицировала членство Швеции в НАТО, упускает возможность выступить в интересах всего человечества, а не в интересах Североатлантического альянса. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что остается только сожалеть об окончательном решении Анкары по этому вопросу.

«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — считает парламентарий.

Косачев подчеркнул, что для Турции разрешение на вступление Швеции в НАТО было вопросом внутренней политики. По его мнению, Анкара, скорее всего, получила все желаемое, поэтому и решилась ратифицировать членство Швеции.

Накануне Турция одобрила вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений. Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в альянсе. Из 346 депутатов инициативу поддержали 287, 55 выступили против, еще четверо воздержались. Теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что место его страны — в НАТО.

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