Путин пока не решил, как будет голосовать на выборах президента России

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин пока еще не принял решение, в каком формате будет голосовать на президентских выборах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Telegram-канал Shot.

«Еще рано об этом говорить», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как именно будет голосовать Владимир Путин: электронно или пойдет на избирательный участок.

Накануне сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 24 января рассмотрит формы избирательного бюллетеня на выборах президента и рекомендации для голосования за рубежом.

До этого в посольстве России в Молдавии выразили надежду, что молдавские власти согласятся организовать на своей территории участки для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы.