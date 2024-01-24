Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден оценил победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире

Байден о победе Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире: ставки не могут быть выше

close
100%
Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что после того, как кандидат на пост главы государства Дональд Трамп одержал победу на президентских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, «ставки не могут быть выше». Об этом пишет Fox News.

«Теперь ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканской партии. И мое послание стране заключается в том, что ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика — которая наблюдает самое сильное восстановление в мире со времен COVID. На карту поставлено все», — заявил Байден.

До этого Дональд Трамп на состоявшейся встрече со сторонниками объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир.

Единственный оппонент Трампа Никки Хейли поздравила его с победой.

24 января в американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз).

Ранее Рамасвами подверг критике Хейли за участие в праймериз Республиканской партии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами