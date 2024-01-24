Байден оценил победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире

Президент США Джо Байден заявил, что после того, как кандидат на пост главы государства Дональд Трамп одержал победу на президентских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, «ставки не могут быть выше». Об этом пишет Fox News.

«Теперь ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканской партии. И мое послание стране заключается в том, что ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика — которая наблюдает самое сильное восстановление в мире со времен COVID. На карту поставлено все», — заявил Байден.

До этого Дональд Трамп на состоявшейся встрече со сторонниками объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир.

Единственный оппонент Трампа Никки Хейли поздравила его с победой.

24 января в американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз).

Ранее Рамасвами подверг критике Хейли за участие в праймериз Республиканской партии.