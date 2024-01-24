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Трамп объявил о победе на первых праймериз перед выборами в США

Экс-президент США Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире

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Brendan McDermid/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп на состоявшейся встрече со сторонниками объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Это великая победа», — сказал он.

Единственный оппонент Тампа Никки Хейли поздравила его с победой.

24 января в американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз).

До этого Дональд Трамп победил на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова. Политик набрал вдвое больше голосов, чем его ближайшие конкуренты, и получил поддержку кандидата, решившего выйти из гонки. Следующим этапом внутрипартийной борьбы станут первичные выборы в Нью-Гэмпшире в конце января. Сможет ли Трамп снова стать президентом США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал имя своего возможного вице-президента.

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