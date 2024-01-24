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ЦИК уже в среду рассмотрит формы бюллетеня для президентских выборов

ЦИК 24 января рассмотрит формы бюллетеня для голосования на выборах президента

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 24 января рассмотрит формы избирательного бюллетеня на выборах президента и рекомендации для голосования за рубежом. Об этом говорится в проекте повестки заседания на сайте ЦИК.

«О формах избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента РФ», — говорится в публикации.

Также там сообщается, что будут обсуждаться изменения в порядок подачи заявления о включении избирателя по месту нахождения на выборах в РФ и рекомендации по организации голосования на избирательных участках за пределами территории РФ.

Кроме этого, ЦИК планирует зарегистрировать уполномоченных представителей претендентов в кандидаты в президенты. Также планируется рассмотреть вопрос о порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента.

Всего в проекте повестки заседания 16 вопросов.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Согласно сообщению посольства России в Молдавии, они надеются, что молдавские власти согласятся организовать на своей территории участки для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ.

Ранее ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы.

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