Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, заявил, что украинским властям пора перестать делать «пацанские выпады» в адрес Дональда Трампа и «играть воображаемыми мускулами». Об этом сообщает РИА Новости.

На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным заявление экс–президента США Дональда Трампа о возможности завершить конфликт на Украине за сутки.

До этого украинский лидер, обращаясь к Трампу, заявил, что сначала нужно думать, а потом уже говорить.

В декабре прошлого года Дональд Трамп – младший, сын бывшего президента США, резко раскритиковал требование главы Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву для завершения украинского конфликта.

Ранее депутат Рады заявил о некомпетентности Зеленского и его команды.