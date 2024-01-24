Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленского обвинили в «пацанских выпадах» в адрес Трампа

Депутат Дубинский раскритиковал выпады Зеленского в адрес Трампа

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, заявил, что украинским властям пора перестать делать «пацанские выпады» в адрес Дональда Трампа и «играть воображаемыми мускулами». Об этом сообщает РИА Новости.

На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным заявление экс–президента США Дональда Трампа о возможности завершить конфликт на Украине за сутки.

До этого украинский лидер, обращаясь к Трампу, заявил, что сначала нужно думать, а потом уже говорить.

В декабре прошлого года Дональд Трамп – младший, сын бывшего президента США, резко раскритиковал требование главы Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву для завершения украинского конфликта.

Ранее депутат Рады заявил о некомпетентности Зеленского и его команды.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами