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В США завершились первые президентские праймериз перед выборами

Первые в США президентские праймериз перед выборами завершились в Нью-Гэмпшир

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Charles Krupa/AP

В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз). Об этом пишет РИА Новости.

Представитель госсекретаря штата рассказал агентству, что общая явка в Нью-Гэмпшире была достаточно высока, но пока нет конкретных цифр.

Большинство участков закрылась в 19:00 (3:00 мск), отдельные участки продолжат работать до 20:00 (4:00 мск), так как были открыты позже. После закрытия участков на них начинается подсчет голосов.

До этого Дональд Трамп победил на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова. Политик набрал вдвое больше голосов, чем его ближайшие конкуренты, и получил поддержку кандидата, решившего выйти из гонки. Следующим этапом внутрипартийной борьбы станут первичные выборы в Нью-Гэмпшире в конце января. Сможет ли Трамп снова стать президентом США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выступление Байдена в Виргинии восемь раз прерывалось выкриками из зала.

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