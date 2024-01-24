В США завершились первые президентские праймериз перед выборами

В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз). Об этом пишет РИА Новости.

Представитель госсекретаря штата рассказал агентству, что общая явка в Нью-Гэмпшире была достаточно высока, но пока нет конкретных цифр.

Большинство участков закрылась в 19:00 (3:00 мск), отдельные участки продолжат работать до 20:00 (4:00 мск), так как были открыты позже. После закрытия участков на них начинается подсчет голосов.

До этого Дональд Трамп победил на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова. Политик набрал вдвое больше голосов, чем его ближайшие конкуренты, и получил поддержку кандидата, решившего выйти из гонки. Следующим этапом внутрипартийной борьбы станут первичные выборы в Нью-Гэмпшире в конце января. Сможет ли Трамп снова стать президентом США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выступление Байдена в Виргинии восемь раз прерывалось выкриками из зала.