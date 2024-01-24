Лавров и Гутерриш начали встречу в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Об этом сообщает МИД РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что стороны обменялись рукопожатием в комнате приемов штаб-квартиры ООН. Встреча продолжилась за закрытыми дверями, журналисты не допускаются.

Накануне, 23 января, Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия начала СВО на Украине не против мирного населения, а против властей в Киеве.

Также министр призвал Запад осознать неэффективность «формулы мира» Зеленского. Он напомнил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.

Ранее политолог объяснил тайный смысл визита Лаврова в США.