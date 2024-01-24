Лавров попросил не откладывать создание палестинского государства

Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов Совета Безопасности ООН не откладывать до лучших времен создание палестинского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский дипломат назвал данный вопрос «моральным долгом международного сообщества».

«Хотел бы еще раз призвать членов Совета [Безопасности ООН] <...> не откладывать в очередной раз до лучших времен вопрос о создании палестинского государства», — отметил Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

Министр отметил, что необходимо искать дальнейшие пути и определить сроки воплощения в жизнь правовой базы для создания палестинского государства.

Он также призвал не поддаваться увещеваниям США о том, что они якобы контролируют ситуацию на Ближнем Востоке.

До этого Лавров заявил о предложении Москвы созвать консультации на министерском уровне для выработки шагов по содействию восстановления палестинского единства.

Также глава МИД РФ призвал Совет Безопасности ООН немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению боевых действий в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию РФ.