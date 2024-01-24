Лавров заявил о необходимости консультаций по урегулированию на Ближнем Востоке

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил о предложении Москвы созвать консультации на министерском уровне для выработки шагов по содействию восстановления палестинского единства. Об этом Лавров сказал на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу, сообщает РИА Новости.

По словам министра, вначале необходимо купировать острую фазу кризиса в секторе Газа, чему должен способствовать солидарный призыв СБ ООН к прекращению боевых действий. Затем для консолидации позиций ключевых региональных игроков и выработки на этой основе практических шагов по содействию восстановления палестинского единства следует созвать консультации на министерском уровне.

На следующем этапе, отметил Лавров, будет востребован формат международной конференции по урегулированию на Ближнем Востоке.

Министр подчеркнул, что целью такой конференции является провозглашение палестинского государства, выработка мер по обеспечению надежной безопасности Израиля и по нормализации его отношений с арабскими и в целом со всеми исламскими государствами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет Безопасности ООН должен немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению боевых действий в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.