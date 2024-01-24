Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Москву

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан прибыл с визитом в Москву по приглашению российского коллеги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

«Али Акбар Ахмадиан, представитель верховного лидера революции и секретарь Высшего совета национальной безопасности нашей страны прибыл в московский аэропорт Внуково во вторник вечером во главе делегации», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что визит был организован по инициативе Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России.

23 января министр обороны РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в Газе и Красном море.

Накануне стало известно, что Россия, Китай, Иран и Пакистан готовятся провести встречу по Афганистану, она может пройти до конца января.

Ранее в Кремле заявили, что РФ контактирует с Ираном по дипканалам.