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Лавров: Совбез ООН должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в Газе

Лавров: СБ ООН должен выполнить свой мандат и призвать прекратить огонь в Газе

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Eduardo Munoz/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет Безопасности ООН должен немедленно выполнить свой мандат и призвать к прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом глава МИД РФ сказал, выступая на открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, СБ ООН по-прежнему должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа, так как иначе не имеется никакой гарантии, что военные действия не возобновятся с новой силой.

Ранее глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что остановка огня и отказ от применения вето по резолюциям о прекращении боевых действия в ООН со стороны администрации президента США Джо Байдена поспособствует стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Незадолго до этого Лавров заявлял, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом, а точкой в конфликте на Ближнем Востоке станет независимость Палестины.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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