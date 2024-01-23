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В Британии отреагировали на указ Зеленского о регионах России

Аналитик Меркурис: указ Зеленского о землях РФ выглядит странно на фоне краха ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» смотрится двусмысленно, поскольку Киев терпит провал на поле боя. С таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его мнению, данный указ сложно говорит лишь о территориальных амбициях руководства Украины и желании добиться поддержки у «националистически настроенной элиты».

«Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте», — подчеркнул Меркурис.

Накануне Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». К ним он отнес Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край. Документ предписывает правительству Украины разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ». Делается это, потому что Россия «на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

Ранее в Крыму раскритиковали указ Зеленского об «исторических землях».

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