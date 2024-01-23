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В Кремле заявили, что Зеленский не сможет стать похожим на Путина

Песков: Зеленскому хочется походить на Путина, но это не получится

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РИА Новости/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому хочется походить на президента РФ Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получится. Его слова приводит РИА Новости.

«Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается», — заявил Песков.

Также Песков прокомментировал указ Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По его словам, это попытка украинских властей закамуфлировать собственные проблемы.

До этого Песков отмечал, что Зеленский в настоящее время находится в сложной ситуации в связи с тем, что западные союзники сократили поддержку его страны. По его мнению, это связано с тем, что украинскому лидеру «перестали давать деньги из-за границы». Как отметил Песков, внутри Украины на данный момент тоже наблюдаются волнения.

Ранее Слуцкий заявил, что помощь Украине ухудшает положение Зеленского.

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