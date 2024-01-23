Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров встретился с главой МИД Швейцарии Кассисом в Нью-Йорке

Лавров встретился с главой МИД Швейцарии Кассисом в Нью-Йорке в формате тет-а-тет

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Нью-Йорк проводит очные переговоры со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, встреча двух министров проходит в закрытом для прессы формате тет-а-тет. После этого разговора запланированы переговоры в расширенном составе.

В публикации уточняется, что Лавров и Кассис встретились в кулуарах после мероприятий Совета Безопасности ООН.

Незадолго до этого Лавров оценил перспективы развития отношений между Россией и Соединенными Штатами при победе на президентских выборах Дональда Трампа. По его мнению, выигрыш Трампа вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Также Лавров заявил, что у США обострились комплексы превосходства и безнаказанности.

Ранее Лавров объяснил президенту Швейцарии, что «минус» на «плюс» в дипломатии не работают.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами