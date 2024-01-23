Лавров встретился с главой МИД Швейцарии Кассисом в Нью-Йорке

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Нью-Йорк проводит очные переговоры со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, встреча двух министров проходит в закрытом для прессы формате тет-а-тет. После этого разговора запланированы переговоры в расширенном составе.

В публикации уточняется, что Лавров и Кассис встретились в кулуарах после мероприятий Совета Безопасности ООН.

Незадолго до этого Лавров оценил перспективы развития отношений между Россией и Соединенными Штатами при победе на президентских выборах Дональда Трампа. По его мнению, выигрыш Трампа вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Также Лавров заявил, что у США обострились комплексы превосходства и безнаказанности.

Ранее Лавров объяснил президенту Швейцарии, что «минус» на «плюс» в дипломатии не работают.