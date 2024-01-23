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Песков заявил о территориальных притязаниях Зеленского к России

Песков назвал территориальные притязания Зеленского попыткой скрыть проблемы

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».

«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима», — сказал Песков.

По его словам, у украинского лидера «большие проблемы».

«И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», — добавил пресс-секретарь Путина.

До этого Песков заявлял, что Зеленский в настоящее время находится в сложной ситуации в связи с тем, что западные союзники сократили поддержку его страны.

22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В качестве регионов, в которых исторически проживали украинцы, в документе названы Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области, а также Краснодарский край.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что указ Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» — «контрпродуктивная история и попытка копаться в делах России».

Ранее на Украине оценили шансы мобилизовать беженцев, проживающих за границей.

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