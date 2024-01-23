В МИД России осудили Латвию за депортацию российских граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Внимательно отслеживаем ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство», — заявила Захарова.

Представитель МИД России отметила, что многим российским гражданам, которым грозит депортация из Латвии, более 60-70 лет, при этом часть из них — инвалиды. При этом указанные граждане исправно платили налоги, а выдворение пожилых людей в Россию, где у многих нет ни знакомых, ни родственников, является преступлением, которое Захарова сравнила со зверствами фашистов.

До этого стало известно, что в России введут обязательный консульский учет живущих за границей граждан РФ.

Ранее в МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов.