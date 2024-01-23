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В МИД России осудили Латвию за депортацию российских граждан

Захарова назвала преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Внимательно отслеживаем ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство», — заявила Захарова.

Представитель МИД России отметила, что многим российским гражданам, которым грозит депортация из Латвии, более 60-70 лет, при этом часть из них — инвалиды. При этом указанные граждане исправно платили налоги, а выдворение пожилых людей в Россию, где у многих нет ни знакомых, ни родственников, является преступлением, которое Захарова сравнила со зверствами фашистов.

До этого стало известно, что в России введут обязательный консульский учет живущих за границей граждан РФ.

Ранее в МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов.

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