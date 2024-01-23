В Кремле негативно оценили положение Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский сейчас находится в сложной ситуации в связи с тем, что западные союзники сократили поддержку его страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Зеленский находится в непростом положении», — утверждает представитель Кремля.

По его мнению, это связано с тем, что украинскому лидеру «перестали давать деньги из-за границы».

Как отметил Песков, внутри Украины на данный момент тоже наблюдаются волнения.

В ноябре Зеленский признал тяжелую ситуацию на фронте, но отказался от переговоров с Россией «любой ценой». Президент Украины назвал «недостаточной» помощь Запада, попросил системы ПВО и допустил завершение конфликта, если Китай и США потребуют от РФ вывода войск. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об «активизации дискуссий» о переговорах среди западных партнеров Киева, а в Госдуме назвали диалог с Киевом «бессмысленным». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Слуцкий заявил, что помощь Украине ухудшает положение Зеленского.