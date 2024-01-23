Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Песков: встреча Путина и Лукашенко будет до конца недели

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца этой недели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Сам Лукашенко в свою очередь рассказывал, что проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ).

Лукашенко также рассказывал, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает. Он отметил, что отношения между государствами должны совершенствоваться. Однако нужно помнить «о суверенитете и независимости», подчеркнул глава государства.

До этого Александр Лукашенко во время посещения магазина Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ «Первый национальный торговый дом» поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Российской Федерацией.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами