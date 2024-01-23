Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца этой недели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Сам Лукашенко в свою очередь рассказывал, что проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ).

Лукашенко также рассказывал, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает. Он отметил, что отношения между государствами должны совершенствоваться. Однако нужно помнить «о суверенитете и независимости», подчеркнул глава государства.

До этого Александр Лукашенко во время посещения магазина Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ «Первый национальный торговый дом» поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Российской Федерацией.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада.