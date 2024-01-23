Соперница Трампа Хейли не планирует покидать гонку за республиканскую номинацию

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет во вторник праймериз в штате Нью-Гемпшир. Об этом она рассказала в эфире CNN.

«В гонке было 14 кандидатов, я на этом месте не из-за удачи, а потому что я работала больше других и умнее других... Я боец, я тяжело работаю. Мы будем бороться, пока не закроются участки...» — сказала Хейли.

Ранее Трамп заявил, что в тесте на умственные способности он наберет больше баллов, чем его соперница от Республиканской партии Никки Хейли. Так он ответил на слова его соперницы о якобы его проблемах с психическим здоровьем.

Незадолго до этого, бывший президент США Дональд Трамп сравнил действующего главу страны Джо Байдена с десятью худшими президентами в истории США. Он отметил, что Америкой управляют либо глупые люди, любо те, кто ее ненавидит.

Ранее в США назвали праймериз в Нью-Гемпшире последним шансом остановить Трампа.