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Путин призвал провести ревизию мер поддержки многодетных семей из регионов РФ

Путин поручил провести пересмотр мер поддержки многодетных семей из регионов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в входе встречи с победителями всероссийских семейных конкурсов заявил о необходимости провести пересмотр всех легитимных мер поддержки многодетных семей в российских регионах. Его цитирует РИА Новости.

В материале говорится, что один из членов семей-победителей Владислав Уваров заявил, что в Ярославле каждая многодетная семья может получить в собственность один земельный участок. Но, по его информации, некоторым семьям подарили земельные участки без нужной инфраструктуры, электричества и возможности автомобильного проезда.

«Нужно провести такую ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне», — сказал в ответ на это глава государства.

Ранее в этот день Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Согласно документу, многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

Ранее ученые выяснили нюансы умственного развития детей в многодетных семьях.

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