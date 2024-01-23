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Французский генерал заявил о нежелании сограждан вступать в ряды ВСУ

Экс-генерал Делаварде: во Франции мало желающих воевать за ВСУ

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Efrem Lukatsky/AP

Во Франции немного желающих вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью RT сообщил экс-генерал армии республики Доминик Делаварде. По его мнению, если бы французам предложили выбрать ту или иную сторону, большинство из них выбрали бы службу в армии России.

По его словам, желающих воевать за ВСУ во Франции не более 100-200 человек. Изучив список французских наемников, которые находились в Харькове во время удара ВС России, Делаварде пришел к выводу, что документ заслуживает доверия, поскольку в нем перечислены реальные люди.

17 января стало известно, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить своим гражданам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с вооруженными силами республики.

22 января волонтерская организация SOS Donbass поделилась с журналистами частичным списком наемников. Их возраст составил от 24 до 49 лет. Подробнее о том, что за люди фигурировали в списке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французского наемника заметили на фото с оружием на Украине.

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