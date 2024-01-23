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Во Франции рассказали, к чему ведут поставки оружия на Украину

Депутат Дюпон-Эньян: поставляя оружие на Украину, Запад уничтожает ее

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Thomas Coex/AP

Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что поставляя Украине оружие, Запад не защищает страну, а уничтожает ее. Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала Public Sénat.

Он подчеркнул, что является убежденным противником подобных поставок.

«Мы не защищаем Украину, мы таким образом ведем ее к исчезновению, ведя там аморальную прокси-войну», — заявил Дюпон-Эньян.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает конфликт с Россией по указанию Соединенных Штатов, «которые только рады видеть, как Европа разваливается», подчеркнул политик.

Дюпон-Эньян также отметил, что на Западе осознают, что противостояние в итоге закончится договором с Россией.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо не дать России победить в конфликте на Украине.

«Дать России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка не будут соблюдаться. И это для наших балтийских друзей невозможно», — сказал он.

Ранее в МИД Франции заявили, что на Украине нет французских наемников.

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