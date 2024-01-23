В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Государственную думу внесен законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) несовершеннолетним. Об этом в беседе с RT рассказала депутат нижней палаты парламента, соавтор документа Яна Лантратова. Она напомнила, что известны случаи летального исхода от передозировки энергетиками.

«Это же неправильно, что детям разрешено свободно покупать напитки, оказывающие негативное влияние на их здоровье и психику. Никто ведь не контролирует, сколько банок энергетика может выпить школьник. А сам он, возможно, и не задумывается, какой вред его организму могут причинить входящие в состав энергетика вещества. Особенно если их употреблять бесконтрольно», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что в энергетических напитках содержится большое количество сахара. Кроме того, по ее словам, энергетики могут обострить психические заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

18 сентября прошлого года депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вновь поставить вопрос о запрете на федеральном уровне энергетиков для несовершеннолетних. Он отметил, что соответствующие ограничения уже действуют более чем в 30 регионах России. Парламентарий подчеркнул, что продажа этих напитков лицам, не достигшим 18 лет, должна быть полностью запрещена.

Ранее в России предложили приравнять некоторые энергетики к алкогольным напиткам.