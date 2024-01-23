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Путин надеется, что Донбасс и Новороссия скоро вольются в общее пространство РФ

Путин: вхождение Донбасса в российское пространство, надеюсь, произойдет быстро

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин надеется, что Донбасс и Новороссия как можно скорее вольются в общероссийское пространство. Об этом он сказал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, пишет ТАСС.

«Вхождение в общее российское пространство, надеюсь, оно произойдет как можно быстрее. Мы будем стремиться к тому, чтобы это произошло как можно быстрее, наряду с решением вопроса безопасности, конечно», — сказал он.

По его словам, референдумы, прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях показали, что исторические связи с Россией у этих регионов не терялись.

23 января президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси запустили строительство четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа». По информации агентства РИА Новости, церемония проходила по видеосвязи, Путин находился в ситуационном центре в Кремле. Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, символизирует начало строительства всего нового энергоблока.

После этого Путин пригласил лидера Египта принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани.

Путин отметил, что с вступлением Египта в БРИКС открываются новые, перспективные возможности для наращивания плодотворного сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что РФ с самого начала поддержала желание Египта стать полноправным членом этого объединения.

Ранее Путин отметил профессионализм и мужество работников Следкома в Донбассе и Новороссии.

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