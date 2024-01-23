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Стало известно о планах ЕС лишить Венгрию права голоса

Bloomberg: ЕС думает лишить Венгрию права голоса за блокирование помощи Украине

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Francois Lenoir/AP

Страны Европейского союза (ЕС) собираются отобрать у Венгрии право голоса, если та продолжит мешать помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его словам, члены ЕС заявили о своей готовности утвердить пакет помощи Украине в размере €50 млрд. Однако Венгрия оказалась против. Если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою позицию, то ЕС примет это решение без него, предупредило агентство.

До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не планирует участвовать в предоставлении военной помощи Киеву на €5 млрд в год из специального фонда Евросоюза (ЕС). При этом дипломат отметил, что хотя Венгрия и не намерена помогать Украине, Будапешт не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву.

Ранее вице-премьер Украины Стефанишина пригласила премьера Венгрии Орбана посетить страну.

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