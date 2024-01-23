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Рогов заявил о рецидиве 1930-х годов в Германии

Рогов: слова министра обороны ФРГ о войне с РФ являются рецидивом 1930-х годов

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РИА Новости

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса об опасности вооруженного конфликта рецидивом из 30-х годов XX века. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы движения, подобные высказывания немецкого политика звучат «по-петушиному». Вооруженные силы ФРГ в своих поступках и заявлениях все больше становятся похожи на вермахт, подчеркнул Рогов.

Он пояснил, что в первую очередь речь идет о поставках немецких вооружений на Украину. Последняя является частью территории бывшего СССР, указал общественный деятель.

«Видимо, у Писториуса рецидив Германии 30-х годов [прошлого века]», — сказал Рогов.

Также он добавил, что из-за враждебного курса по отношению к РФ экономика Германии «летит в тартарары». По словам руководителя движения, именно из-за этого команда действующего немецкого канцлера Олафа Шольца пытается отвлечь внимание граждан от экономических проблем на конфликт с Москвой.

23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF призвал нарастить военную мощь страны на случай войны против РФ. Он отметил, что Берлин уже работает в этом направлении вместе с другими странами — членами НАТО.

Ранее в НАТО оценили возможность нападения РФ на союзников.

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