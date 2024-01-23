Медведев заявил о необходимости укреплять ООН

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все для укрепления Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет ТАСС.

Медведев отметил, что согласен с теми, кто говорит о превалирующей роли устава ООН и считает эту организацию основной международной структурой.

«Мы должны делать все для ее укрепления, при том, что эта структура в ряде случаев дает сбои и далеко не всегда решает задачи, которые ей были вверены», — добавил зампред Совбеза.

Он напомнил, что РФ является страной — основательницей ООН, а также постоянным членом Совета Безопасности ООН. Медведев подчеркнул, что устав ООН является важнейшим элементом международных отношений. Россия выступает за международные конвенции и устав ООН, а не за «мифические институты, которых на самом деле в международном праве практически нет».

До этого Медведев заявил, что многополярная система международных отношений в настоящее время только складывается, и переход к такой модели мира не будет быстрым. По его словам, государства — участники АСЕАН активно выступают за продвижение положительной межгосударственной повестки дня. При этом их политический курс устремлен в будущее.

18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2023 года, в ходе которой перечислил ближайших союзников страны. В их числе оказались Катар, Иран, Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее на Украине призвали прислушаться к словам Дмитрия Медведева.